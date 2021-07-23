Нетверезий чоловік жорстоко вбив свого прикованого ланцюгом собаку.

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області обрав запобіжний захід підозрюваному в жорстокому поводженні з твариною у присутності малолітні дітей.

Про це повідомила прес-служба суду в соцмережі. У матеріалах слідства йдеться про те, що 16 червня 2021 року близько 18:30 у селі Старий Загорів чоловік у стані алкогольного сп’яніння і в присутності двох малолітніх дітей кухонним ножем перерізав яремну вену своєму собаці, котрий в цей час перебував на прив’язі. Внаслідок травми тварина загинула.

Прокурор та слідчий вимагали обрати запобіжний захід підозрюваному у вигляді особистого зобов’язання. Суд задовільнив це клопотання.

Цей запобіжний захід є найбільш м’яким і зобов'язує підозрюваного виконувати обов'язки, покладені на нього судом. У разі їх невиконання, підозрюваному можуть обрати більш жорсткий запобіжний захід і накласти на нього штраф від 0,25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати, передає ТСН.

Читайте такожУ Києві врятували прив'язаного до дерева собаку: він пробув без води та їжі два дні (фото)

За скоєне на чоловіка завели справу за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу ("жорстоке поводження з тваринами"), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ірина Погоріла