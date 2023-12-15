Він заявив, що попереду в окупантів штурм мільйонних міст.

Депутат Державної Думи Російської Федерації Андрій Гурульов заявив, що російські війська повинні бути готові до бойових дій в українських Карпатах.

"Президент че сказав? Те, що чекали, в принципі. Що працюємо до перемоги. Ти сьогодні тут, ти покращуєшся. У тебе попереду форсування великих водних перешкод, штурм мільйонних міст, правда? Ти вже повинен дивитися за горизонт. Бойові дії в горах, в Карпатах, це все ж буде", - сказав він в ефірі пропагандистського шоу.

Російський пропагандист Володимир Соловйов відповів йому, що не списував би з рахунків і військові дії в Піренеях.

Інші скандальні заяви Гурульова:

Нагадаємо, що цієї осені російський депутат заявив, що населення РФ, яке не підтримує диктатора Путіна, підлягає ізоляції або знищенню. Російські поліція і прокуратура не знайшли ознак екстремізму в його висловлюваннях.

Влітку, коли Москву регулярно атакували безпілотні літальні апарати, Гурульов закликав наносити удари по монументу "Батьківщина-мати" у Києві.

Він же пропонував "душити і довбати" Шебекіно Бєлгородської області. "Я думаю, там авіація розбереться планувальними авіабомбами. Ну, так більше не можна", - заявив він в ефірі росТБ.

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