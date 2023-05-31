За його словами, авіації треба знести прикордонне село, яке обстрілюють нібито з боку України.

Депутат Держдуми РФ Андрій Гурулєв закликав "бомбити" бєгородський населений пункт Шебекіно на кордоні з Україною. Пропагандист Володимир Соловйов, почувши цю пропозицію, і оком не повів.

Фрагмент ефіру з'явився у мережі. Під час пропагандистського стріму Гурульов прокоментував "прильоти" по прикордонному Шебекіно. За його словами, із цим треба боротися радикально - знести Шебекіно авіаційними бомбами.

"Треба точково душити та довбити. Зокрема, щодо Шебекіно, я думаю, там авіація розбереться планувальними авіабомбами. Ну, так більше не можна", - заявив Гурульов.

Водночас Соловйов у припадку заявив, що проблеми треба створювати українцям, "забравши Харків та харківську губернію".

"Прильоти" в РФ

Ніч у Росії сьогодні розпочалася з "бавовни". Спочатку на Кубані спалахнув НПЗ, а в Бєлгородській області поскаржилися на "обстріл". Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив нібито про обстріл населених пунктів з боку України. За його словами, одна людина отримала поранення.

"Обстріл Шебекіно. За попередньою інформацією, є одна постраждала. Пошкоджено житлові будинки, горить транспорт. Вся додаткова інформація пізніше", - написав російський чиновник.

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