"Ініціатива" з'явилася на тлі повторних ударів по "Москва-Сіті".

У Держдумі РФ запропонували вдарити по монументу "Батьківщина-мати" у Києві у відповідь на атаки дронів по Москві.

Як повідомляє The Moscow Times, з такою "ідеєю" виступив член комітету Держдуми з оборони Андрій Гурулєв. На його переконання, після атаки безпілотників на "Москва-Сіті" Росії слід розглянути як цілі об'єкти, що мають особливе символічне значення для України.

Гурулєв вважає, що Росії треба бити по монументу "Батьківщина-мати", з якого сьогодні зняли радянський герб. Замість нього встановлять український тризуб. Ба більше, монумент планують перейменувати.

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Апґрейд "Батьківщини-мати"

1 серпня в столиці України Києві почали знімати радянські символи у вигляді серпа та молота з монументу "Батьківщина-мати", який згодом планують перейменувати.

В.о. голови Мінкульту Ростислав Карандєєв розповів, що після демонтажу герб планують залишити у музеї. Загалом процес пішов.

Крім того, монумент планують перейменувати на "Україна-мати". Про це повідомив гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук. Втім, рішення Вченої ради музею про перейменування монумента ще має затвердити Міністерство культури та інформаційної політики України. Савчук сподівається, що це відбудеться до 24 серпня нинішнього року – Дня Незалежності України.

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