Гурульов висловив упевненість, що Путін, правлячий Росією найдовше з часів Йосипа Сталіна, переможе на майбутніх навесні 2024 року президентських виборах.

Частина російського населення, яка не підтримує президента Володимира Путіна, повинна бути ізольована або знищена, заявив в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія-1" депутат Держдуми Андрій Гурульов.

За ідеєю Гурульова, єдинороса і члена оборонного комітету нижньої палати, "знищенню" можуть підлягати близько 20% російських громадян. Це приблизно 29 мільйонів чоловік, згідно Росстату, який оцінює чисельність населення країни в 146,4 млн чоловік.

На даний момент суспільство "на 80% довіряє президенту", сказав Гурульов, додавши, що це "рівень згуртування, який є на сьогодні".

"І я хотів би, щоб в цьому нашому суспільстві, щоб вся ось ця гниль, яка залишилася, вона повинна бути якщо не ізольована, то хоча б якось знищена", - заявив Гурульов.

Він також висловив упевненість, що Путін, правлячий Росією найдовше з часів Йосипа Сталіна, переможе на майбутніх навесні 2024 року президентських виборах.

"Я залізно знаю, що він переможе капітально. Так, що і не снилося там всієї цієї швалі, яка там Макрони, Байдени, і там всі ці Шольци, і так далі, і тому подібне", - заявив депутат.

Скандальні заяви в РФ - подробиці

Пропагандитська Маргарита Симоньян закликала здійснити термоядерний вибух над Сибіром, щоб вивести з ладу супутники і залишити світ без засобів зв'язку. Жителі Сибіру сприйняли пропозицію пропагандистки "як глибоку образу" і зажадали вибачень. У Кремлі "відхрестилися" від Симоньян, заявивши, що її заяви не відображають офіційну позицію влади.

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