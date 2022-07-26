Відповідний законопроект вже розроблений.

Російська партія "Справедливая Россия - за правду" підготувала законопроект з пропозицією визнати Україну нібито "терористичною державою".

Про це повідомляє агентство "РИА Новости".

У документі визначається порядок визнання держав терористичними і спонсорами-тероризму. У законопроекті також є згадка про те, що до нібито "терористичних держав" відноситься Україна.

Згідно з пропозицією депутатів, Росія може визнати спонсором тероризму країну, яка постачає товари військового призначення в Україну. Майно громадян таких країн на території РФ пропонують конфіскувати.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня спікер Палати представників Ненсі Пелосі виступила з вимогою до держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росія державою-спонсором тероризму, у зворотному випадку Конгрес сам прийме таке рішення.

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