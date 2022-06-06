Про це свідчить перехоплена Службою безпеки України розмова двох окупантів із так званої "ДНР".

На блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини загарбникам дозволено розстрілювати цивільних.

Про це свідчить перехоплена Службою безпеки України розмова двох окупантів із так званої "ДНР".

Зазначається, що ці чоловіки забезпечують патрулювання для російських загарбників на сусідніх блокпостах у Херсонській області.

"Мені сказали: якщо підозріла особа, без розмов спалювати... У мене наказ від майора такий: з'являється машина чи фура, дивишся, питаєш: "Що везеш?". Якщо людина підозріла, (стріляти - УНІАН) без розмов", – розповідає вояка з позивним "Сєдой".

А його співбесідник уточнює: "…Ага, з твого боку ви перші будете спалювати. А якщо не встигнете, то ми?".

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 червня речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник заявив, що підрозділи Сил оборони завдяки контрнаступальним діям досягли на Херсонщині часткового успіху. Він зазначив, що в області супротивник намагається утримувати зайняті рубежі, облаштовує другу і третю лінію оборони.

Пізніше голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко заявив, що невеликі перемоги підрозділів ЗСУ на Херсонщині дають надію, що невдовзі область буде звільнена від окупантів.

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