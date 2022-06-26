Російські загарбники у будь-який спосіб намагаються уникнути бойових зіткнень з українськими воїнами, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Російські окупанти заборонили відпустки у своїх лавах через небажання значної кількості військових повертатися на війну проти України.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках. Тому загарбники у будь-який спосіб намагаються уникнути бойових дій. У звʼязку з відмовою повертатися на територію України значної частини окупантів, яких було відведено для відновлення боєздатності, командування окремих підрозділів заборонило будь-які відпустки особовому складу", - сказано у повідомленні.

Окремо сказано, що на тимчасово захоплених територіях окупаційна влада продовжує проводити так звані "фільтраційні" заходи стосовно місцевих жителів. На блокпостах посилено контррозвідувальні заходи.

Як повідомляв УНІАН, за даними ОК "Південь", окупанти у Херсонській області намагаються евакуюватися пораненими, а також стріляють один в одного, щоб якнайшвидше залишити зону активних бойових дій.

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