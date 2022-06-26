Міноборони Росії відзвітувало про удари "високоточною зброєю по навчальних центрах ЗСУ".

Вже кілька днів поспіль Росія посилено б'є по українських містах, не рахуючись з жертвами серед цивільного населення. Представники російської влади, колаборанти та жителі Росії це привітали.

Після бомбардувань українців Міноборони Росії відзвітувало про удари "високоточною зброєю по навчальних центрах ЗСУ".

Колишній "регіонал", колаборант Олег Царьов у Telegram заявив, що удар по багатоповерхівці та дитсадку Києва є "демонстрацією сили" Росії.

"Обстріли Києва поки більше схожі на демонстрацію. Росія демонструє свою здатність вдарити по будь-якому об'єкту в Києві", - висловився екс-нардеп-зрадник.

Услід за Царьовим ракетні удари по українській столиці привітав теж колишній нардеп, який втік до Росії й зараз працює на кремлівську машину пропаганди, Ілля Кива.

Він заявив, що ракетна атака по житлових районах Києва нібито є відповіддю на "удари" ЗСУ по Білгороду і Брянську, виправдовуючи таким чином агресію окупантів.

Але найбільш примітною виявилася реакція самих російських громадян, які перебувають в Росії, в заборонених в Україні російських соцмережах "Вконтакте" і "Однокласники".

"Наші хлопці роблять величезні успіхи у своїх справах і зовсім скоро від укропонац*ків вже нічого не залишиться!" - написала Мілана Зарецька з Єкатеринбурга.

"Росія війни не починає, вона їх закінчує . Війна там вже - більше восьми років, з вини банд*** фашистів там. Ось так", - вважає Євген Коршутін-Велесін з Південнокурильська.

"А що робили найманці в дитячому садку. Приїхали діточок повеселити?"- пише росіянин Андрій Смирнов.

"Денацифікація буде проведена до сьомого покоління, щоб навіть рагул*та були в курсі, що росіян вбивати не можна", - ділиться думкою російський користувач Андрій Борода.

"Самі вдарили по своїх домівках і проамериканські ЗМІ відразу відреагували... По центрах прийняття рішень бийте", - закликає Денис Юдін з Новокузнецька.

"Йде звільнення Донбасу повним ходом. Демілітаризація України", - пояснює Євген Кравченко з Виселькова.

"Чудово і ще по Києву по центрах прийняття рішень треба, і по Раді, щоб припинити цей нацистський шабаш", - радить росіянин Сергій Смирнов.

"Красені, справжні герої, щодня я спостерігаю за їхніми подвигами та захоплююся, адже вони реально допомагають народу і роблять все, щоб звільнити території", - дякує Таїсія Фролова.

"Щось щодня ми всі завдаємо удари по навчальних центрах, по стратегічних об'єктах, з такими новинами всі центри вже давно повинні були бути знищені, здається нас най**бують...",- поцікавилась Валентина Адміралова з Ростова-на-Дону.

Ракетні удари по Києву та іншим містам України: актуальні дані

Вранці, 25 червня, окупанти атакували українські міста з повітря, землі та моря. Поки відомо про удари по Житомирській, Львівській, Чернігівській області. Дніпропетровська область - під артилерійським вогнем; на Хмельниччині ракети вдалося знешкодити в повітрі.

Росіяни цілилися переважно у військові об'єкти.

26 червня російські ракети потрапили в житловий будинок Шевченківського району Києва та дитячий садок.

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