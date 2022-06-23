Четверо російських контрактників в Бєлгородської області Російської Федерації втекли. Тепер їх шукає поліція Росії.
Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.
Відзначається, що дезертирами стали один сержант і троє рядових солдатів. Їх вік від 25 до 37 років.
"Наразі орієнтування на дезертирів розіслано в усі відділи поліції прикордонного з Україною регіону", - йдеться в повідомленні.
На цей час "причини такого вчинку невідомі".
Варто відзначити, що дезертирство та небажання вмирати в Україні давно вже не рідкість в лавах російської армії.
Як раніше повідомляв УНІАН, у Генштабі ЗСУ повідомили, що через значні втрати у російських окупантів поганий морально-психологічний стан, вони намагаються уникнути подальшої участі в бойових діях.
При цьому загарбники намагаються уникнути боїв з українськими військовими. Так, близько двохсот російських військових після бою під Ізюмом в Харківській області дезертирували і ховалися в лісі. Їх пошуками зайнялися командири. При цьому частина військ залишалися в лісах біля села Піски-Радьківські.
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