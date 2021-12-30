В адміністрації міста кажуть, що він "просто патріотична людина".

Голова Держдуми Каменська-Уральського у святковій промові побажав "здохнути всім, хто проти нас піде".

Фрагмент його виступу опублікував Telegram-канал Baza.

Член "Єдиної Росії" Валерій Перм'яков виступив перед жителями міста в парку культури і відпочинку Синарського трубного заводу. Він привітав їх з Новим роком.

"За трубну компанію, за місто Каменськ-Уральський, за нас, дорогі друзі, два коротких і один з любов'ю - гіп-гіп ура! Нехай здохнуть всі, хто проти нас піде", - завершив свій виступ Перм'яков.

Варто відзначити, що серед відпочиваючих на святі були маленькі діти.

Читайте такожУ РФ історику, який досліджував радянські репресії, збільшили термін до 15 років колоніїУ прес-службі адміністрації міста не вважають, що в його виступі було щось негоже, пише "Підйом".

"Перм'яков був абсолютно тверезий. Він просто патріотична і емоційна людина", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Росії влада зробила хлопчикові з цукровим діабетом новорічний подарунок у вигляді солодощів.

Вас також можуть зацікавити новини: