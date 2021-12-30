Голова Держдуми Каменська-Уральського у святковій промові побажав "здохнути всім, хто проти нас піде".
Фрагмент його виступу опублікував Telegram-канал Baza.
Член "Єдиної Росії" Валерій Перм'яков виступив перед жителями міста в парку культури і відпочинку Синарського трубного заводу. Він привітав їх з Новим роком.
"За трубну компанію, за місто Каменськ-Уральський, за нас, дорогі друзі, два коротких і один з любов'ю - гіп-гіп ура! Нехай здохнуть всі, хто проти нас піде", - завершив свій виступ Перм'яков.
Варто відзначити, що серед відпочиваючих на святі були маленькі діти.
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"Перм'яков був абсолютно тверезий. Він просто патріотична і емоційна людина", - йдеться в повідомленні.
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