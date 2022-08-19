Через факти зґвалтування командування зволікає звільняти воюючих на фронті окупантів.

Російський окупант у приватній розмові поскаржився, що командування не дозволяє ротацію у зв'язку з розслідуванням фактів зґвалтування військовими неповнолітніх дівчат у Бєлгороді.

Про це йдеться в перехопленому розвідкою аудіо.

"Люди в Бєлгороді згвалтували трьох дівчаток. Одній 14, 15 і 17 років. Через це нікого сюди не відправляють більше. Тому що вони людей ґвалтують", - розповідає окупант.

Його мати перепитала: "Та ти що, наші солдати?" Загарбник відповів: "Так".

Росіянка, своєю чергою, поскаржилася, що у Росії багатьох чоловіків змушують нібито насильно підписувати контракт. Окупант це спростував: "Вони можуть гроші пообіцяти, а ті д*біли погодяться, як ми погодилися за гроші їхати".

Війна в Україні: актуальні дані

На Донбасі на двох напрямках тривають бої, окупанти намагаються йти в атаку, але військові відбивають ворожі штурми.

Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина – Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли.

Тривають бої на напрямку Покровське – Бахмутське та Лозове – Первомайське.

За даними Інституту вивчення війни та української розвідки, росіяни найближчим часом готують серію провокацій на Запорізькій АЕС, щоби звинуватити у ній Україну.

Тим часом, ввечері 18 серпня, на окупованих РФ українських територіях та в Бєлгородській області пролунали вибухи на військових об’єктах російських загарбників.

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