У Санкт-Петербурзі поліція затримала сімох учасників організованої групи, яких підозрюють у серії шахрайств з літніми людьми.
За інформацією Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, затримані не просто обманювали пенсіонерів, а й читали про це реп.
Слідство вважає, що чоловіки рік діяли за однією схемою. Вони приходили додому до жителів Петербурга, представлялися співробітниками комунальних служб і стверджували, що господарям квартири потрібно терміново встановити додаткове електричне чи газове обладнання.
Читайте такожДо реклами російської вакцини від коронавірусу залучили в'язнів: вони записали реп (відео)Жертвами шахраї в основному обирали людей старше 65 років. Пенсіонерам обіцяли великі знижки, а тих, хто сумнівається, залякували притягненням до адміністративної та кримінальної відповідальності. В результаті потерпілі віддавали гроші за обладнання за ціною, яка іноді майже в кілька десятків разів перевищувала ринкову.
Слідство з'ясувало, що затримані причетні принаймні до 28 таких епізодів і загалом змогли розжитися на більш ніж 500 тис. рублів (майже 190 тис. грн).
Для обману літніх людей шахраї використовували прикриття легальної підприємницької діяльності. Вони обладнали офіс у квартирі одного з можливих організаторів, де набирали та навчали виконавців.
Під час обшуку поліцейські знайшли на комп'ютері одного із затриманих кілька записаних реп-треків, у яких серед іншого викладається схема протиправної діяльності фігурантів:
«Перший крок: я посміхнувся, сміливо заходжу до квартири.
На другий — перевірю газ і розповім тобі про вибухи.
Третій: покажу товар.
Четвертий: голосно вилку кину.
П'ятий крок: забрав готівку, відчуваю себе відмінно».
Російські правоохоронці порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 159 КК РФ (шахрайство, вчинене у складі організованої злочинної групи). Трьох підозрюваних відправили до СІЗО, ще четверо — під домашнім арештом.
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