На сайті Кремля у фоторепортажі події дане фото відсутнє.

Російський військовий зганьбився на військово-морському параді в Санкт-Петербурзі, використавши шлейки від жіночого ліфчика як застібку для морського кашкета.

Увагу на це звернув Стратком ВСУ в Telegram.

На сайті Кремля у фоторепортажі події дане фото відсутнє.

Повідомляється, що в параді брали участь понад 40 військових кораблів, катерів і підводних човнів; Путін особисто привітав екіпажі з Днем ВМФ.

В один із кадрів потрапив чоловік в морському кашкеті та бретелькою від ліфчика. Стратком ЗСУ пише, що це - капітан першого рангу атомного підводного човна "Вепр".

"Дивіться не переплутайте, тому що це "друга армія світу", - висловився Стратком в соцмережах.

Раніше сьогодні Росія заявила про "атаку Збройних сил України" на штаб Чорноморського флоту, розташований в окупованому Севастополі. В результаті удару постраждали п'ятеро людей.

Пізніше спікер Одеської ОВВА Сергій Братчук спростував заяви окупантів щодо "удару ЗСУ" по штабу Чорноморського флоту в Криму. "Повідомлення про нібито українську атаку на штаб Чорноморського флоту в Севастополі - відверта провокація. Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. Всьому свій час", - написав він.

У Криму взагалі заявили, що штаб нібито було атаковано з території Севастополя.

Також з'явився офіційний коментар ВМС ЗСУ з приводу інциденту, про який заявили окупанти.

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