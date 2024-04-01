Це питання вже опрацьовує низка відомств.

Росія має намір зняти з руху "Талібан" статус терористичної організації. Крім того, їхню делегацію запросили на форум "Росія - Ісламський світ".

Відповідну заяву Міністерства закордонних справ РФ цитують російські ЗМІ. "Це питання опрацьовується МЗС Росії, Мін'юстом Росії та іншими російськими профільними відомствами. Остаточне рішення ухвалить вище політичне керівництво країни", - заявили вони.

Тим часом спецпредставник президента РФ з Афганістану Замір Кабулов сказав, що делегацію "Талібану" запросили взяти участь у форумі "Росія - Ісламський світ", який має відбутися в травні в Казані.

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Відносини Росії і "Талібану"

Нагадаємо, у серпні 2021 року таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану. Наприкінці місяця Сполучені Штати Америки повідомили, що завершили виведення своїх військ із країни.

Уже в жовтні Росія прийняла делегацію "Талібану" в межах "Московського формату", це стало їхнім першим закордонним візитом у статусі представників влади.

Минулої весни міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у Китаї заявив про акредитацію в Росії першого дипломата від талібів. За його словами, "новій адміністрації вдається справлятися з утриманням держави на плаву".

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