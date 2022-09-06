Від початку 2022 року з Росії поїхали 419 тисяч осіб. Це у двічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Такі дані оприлюднили в Росстаті.
В основному росіяни обирали такі країни для переїзду:
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- Україна (79,6 тисячі);
- Таджикистан (58,4 тисячі);
- Вірменія (49 тисячі);
- Киргизстан (43,6 тисячі);
- Казахстан (40,7 тисячі).
Деякі росіяни обирали екзотичні напрямки:
- Китай (6,6 тисячі);
- В'єтнам (5,4 тисячі);
- Індія (4,1 тисячі).
За даними Росстату, чисельність населення в Росії скоротилася на 480,6 тисячі осіб або на 0,33%. Станом на 1 січня 2022 року чисельність населення РФ оцінювалася у 145,6 мільйонів осіб.
Раніше була інформація, що переважна більшість угорців не підтримують санкції Євросоюзу проти Росії, виступають проти заборони видачі віз росіянам, а також не згодні з поставками зброї Україні державами-членами ЄС.