За даними Росстату, чисельність населення в Росії скоротилася на 480,6 тисячі осіб або на 0,33%.

Від початку 2022 року з Росії поїхали 419 тисяч осіб. Це у двічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Такі дані оприлюднили в Росстаті.

В основному росіяни обирали такі країни для переїзду:

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Україна (79,6 тисячі);

Таджикистан (58,4 тисячі);

Вірменія (49 тисячі);

Киргизстан (43,6 тисячі);

Казахстан (40,7 тисячі).

Деякі росіяни обирали екзотичні напрямки:

Китай (6,6 тисячі);

В'єтнам (5,4 тисячі);

Індія (4,1 тисячі).

За даними Росстату, чисельність населення в Росії скоротилася на 480,6 тисячі осіб або на 0,33%. Станом на 1 січня 2022 року чисельність населення РФ оцінювалася у 145,6 мільйонів осіб.

Раніше була інформація, що переважна більшість угорців не підтримують санкції Євросоюзу проти Росії, виступають проти заборони видачі віз росіянам, а також не згодні з поставками зброї Україні державами-членами ЄС.

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