Відео було знято під час таємної поїздки Путіна до Фінляндії в 90-ті.

У Мережу потрапило унікальне домашнє відео, на якому видно, як президент країни-агресора Володимир Путин проводив вільний час на розкішній віллі на півдні Фінляндії під час розпаду Радянського Союзу.

Відео та фото опубліковано Yle.fi. Як йдеться в матеріалі, відео було знято під час таємної поїздки Путіна до Фінляндії в 90-ті. Судячи з відео, Путін одягався досить недбало та поводився вкрай невпевнено. Його наряд являє собою світлу сорочку без рукавів та сині спортивні штани Adidas.

Автори матеріалу звертають увагу на те, що погляд Путіна за святковим столом не відповідає громадському іміджу, який диктатор створюватиме собі протягом багатьох років.

Таким чином, це відео показує, наскільки інакше виглядав нинішній тиран до того, як прийшов до влади.

"Таким був Путін до того, як розбагатів: погана вітровка, погана зачіска, погана сорочка без рукавів, зайнятий повсякденними справами", - говорить Люк Хардінг, експерт з Росії та колишній московський кореспондент британської газети The Guardian.

Відео було знято у Фінляндії під час Першотравневого свята, за даними Yle, на початку 1990-х років. За ці роки сорокарічний Путін швидко став впливовим гравцем у Санкт-Петербурзі.

Yle отримав виняткове домашнє відео візиту. Раніше про цей візит у Фінляндії публічно не повідомлялося. Візит організували фінські бізнесмени, які бажали поліпшити торговельні відносини з Росією. Відповідно до духу часу до ділових партнерів ставилися щедро.

На відео видно, як часом дає збій самовладання Путіна, відомого своєю стриманістю. Під час гри в пінг-понг Путін навіть сміється, що буває вкрай рідко. Коли Путін помічає, що його знімають, він дивиться вниз.

"Найдивовижніше те, що Путін посміхається і виглядає як людина, а не як жахлива фігура, як зараз", - говорить Хардінг.

Під час гри з м'ячем проявляється манірність Путіна: він постійно чеше шию лівою рукою. Майбутній лідер Росії майже не помітив, що його фотографують.

У цьому відео показані уривки двох матчів з пінг-понгу. Анатолій Собчак, відомий як мер Санкт-Петербурга, грає роль партнера Путіна, а його суперниками по тренуваннях є два охоронці.

Відео було знято на представницькій віллі Thomesto Group, яка вела бізнес в Росії. Місцем дії є острів Торсе, розташований в Раасепоре на південному узбережжі Фінляндії.

Фінська компанія Thomesto імпортувала необроблену деревину з Росії, тому зв'язки з керівниками її східного сусіда були для неї життєво важливі.

Візит відбувався в хаотичний час. Радянський Союз розпався в 1991 році, і його наступниця Росія болісно йшла від комунізму до капіталізму.

У тому ж році назву Ленінграда було змінено на Санкт-Петербург, і Собчак став його мером. Путін працював його помічником і відповідав за відносини великого міста із зарубіжними країнами.

Однак посеред усього цього Путін та Собчак встигли спокійно поїхати зі своїми сім'ями у вільну Фінляндію та пограти в пінг-понг.

Спаринг-гравці розуміють свою роль - вони чинять опір достатньо, але не надто сильно, щоб провідний дует міг подати сигнал про перемогу.

Путін параноїдально ставиться до свого приватного життя. Він не випустив жодного відеоролика, який не був би покликаний підняти престиж президента.

Однак завдяки відео, отриманому Yle, Путін не зміг диктувати, що знімати, а що ні. За словами Хардінга, відео також показує, наскільки маленький Путін.

"Це чудовий, захоплюючий, оригінальний та захоплюючий кіноматеріал", - каже Хардінг.

Видання не називає джерело відео, оскільки реакція Путіна на викриття його особистого життя може бути непередбачуваною.

Відео, показані в сторіс, були змонтовані, оскільки оригінальні кадри являють собою типове домашнє відео, яке погойдується. Yle підтвердив справжність відео, окрім того Yle має стару відеокасету з ним. Yle також визначив місце зйомок.

Приватне життя диктатора

Гімнастці РФ Аліні Кабаєвій приписують роман з російським диктатором. У сюжеті телеканалу FreeДом показали, як і де живе Аліна Кабаєва з дітьми. Місто Валдай, розташоване між Москвою та Санкт-Петербургом, чимось дуже вже привернуло кремлівського злочинця, раз саме там він вирішив розташувати одну зі своїх улюблених резиденцій і там же побудував особняк для своєї головної коханки.

Місцеві жителі в коментарі журналістам розповіли, що окремий особняк для Кабаєвої знаходиться прямо на території резиденції Путіна. Це дерев'яний будинок на кілька поверхів загальною площею 1200 кв.метрів. З будинком диктатора він з'єднаний лише невеликою хвірткою. Повідомляється, що будувати об'єкт почали в 2020 році, і вже до 2022 року закінчили.

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