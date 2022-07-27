Грем Філліпс заявив, що його обмовив британський уряд.

Російський пропагандист з Великобританії Грем Філліпс підтвердив, що Лондон вніс його до списку санкцій. Він заявив, що для такого рішення нібито не було підстав.

Про це Філліпс повідомив у Telegram-каналі.

За його словами, нібито він став жертвою наклепу на державному рівні.

"Всі мої активи були заморожені, і британський уряд обмовив мене на державному рівні без будь-якого повідомлення, без будь-якої можливості захистити себе. Ніяких офіційних звинувачень проти мене, ніяких навіть реальних звинувачень проти мене. .... британському уряду не подобається моя робота. І за це у мене можуть вилучити мої банківські рахунки для початку, бо, безсумнівно, затіваються інші махінації", - поскаржився кремлівський пропагандист.

При цьому він вказав, що про санкції дізнався по дорозі в Сєвєродонецьк, куди він нібито має намір доставити гуманітарну допомогу.

Грем Філліпс - що відомо про "рупор Кремля" з Британії

43-річний Філліпс, який називає себе журналістом, працював на російські ЗМІ, зокрема Russia Today. Він з 2014 року створює пропагандистські та антиукраїнські ролики про Донбас і війну в Україні, за що його неодноразово критикували.

Під час бою за аеропорт Донецька він пропав безвісти, але пізніше стало відомо, що його взяли в полон українські захисники. Пізніше Філліпса все ж відпустили, але Україна заборонила йому в'їзд на три роки.

Українцям пропагандист запам'ятався своїми скандальними і далекими від журналістики роликами. 17 Вересня 2016 року під час обміну полоненими Філліпс прорвався в карету швидкої допомоги, де перебував Володимир Жемчугов, і почав ставити йому провокаційні питання. Важкопораненого Жемчугова, у якого ампутовані кінцівки та вибиті очі, терористи утримували в полоні близько року.

Посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко закликала владу Британії вжити всіх можливих заходів, щоб зупинити пропагандистську діяльність журналіста Грема Філліпса в Україні. У свою чергу посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф зазначає, що українська влада сама повинна визначити належне покарання для проросійського пропагандиста.

У 2017 році волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці в Facebook повідомив, що пропагандист надав послугу ЗСУ, опублікувавши відео, зняте під час боїв під Светлодарском.

8 серпня 2018 року Грем Філліпс увірвався в посольство Грузії в Лондоні, де проходила виставка, присвячена 10-й річниці грузино-російської війни. Після інциденту поліція заарештувала Філіпса. Посол Грузії у Великобританії Тамара Буречашвілі повідомила, що Філліпс звинуватив Грузію у фальсифікації інформації щодо подій, які відбулися в серпні 2008 року.

15 жовтня того ж року провокатор поглумився над могилою лідера ОУН Степана Бандери на цвинтарі Вальдфрідгоф у Мюнхені. А 5 листопада спробував влаштувати бійку з послом України в Австрії Олександром Щербою.

Грем Філліпс - чому потрапив під санкції

Пропагандиста в Британії звинувачують у воєнних злочинах після того, як він зняв на відео взятого в полон російськими військовими громадянина Великобританії Ейдена Асліна і назвав його "найманцем", а не військовополоненим. У свою чергу член британського парламенту від Ньюарка Роберт Дженрік заявив, що відзнятий матеріал є "кричущим порушенням Женевських конвенцій", тому Філліпсу "загрожує судове переслідування за воєнні злочини".

У зв'язку з цим в Лондоні заявили, що активи Філіппса будуть заморожені, тому що його контент допоміг "дестабілізувати Україну". У Міноборони країни вказали, що він знімав заборонені об'єкти.

"Грем Філліпс-відеоблогер, який створив і опублікував медіаконтент, який підтримує і просуває дії і політику, які дестабілізують Україну і підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету або Незалежності України", - йдеться в коментарях до санкцій, які Великобританія ввела у вівторок, 26 липня.

Вас також можуть зацікавити новини: