Чергові пакети санкцій вона порівняла з пакетами для сміття.

Російська сенаторка Олена Афанасьєва з партії Володимира Жириновського ЛДПР висловилася про те, наскільки Росії не страшні санкції.

Заява прозвучала під час пленарного засідання Ради Федерації, де розглядали ратифікацію договорів з "ДНР" і "ЛНР".

Афанасьєва міркувала про санкції, які готують США, ЄС, Великобританія та інші країни. Чергові пакети санкцій вона порівняла з пакетами для сміття.

"Проти Росії ввели черговий пакет санкцій, але Росія прибрала цей пакет в пакет з пакетами, ми всі знаємо, для чого вони існують в нашому домі", - заявила сенаторка від Оренбурзької області.

Нові санкції проти РФ: що відомо

21 лютого Володимир Путін підписав укази про визнання "ЛДНР" незалежними державами. Рішення ратифікували обидві палати парламенту.

РФ також вирішила відправити на захоплену частину Донбасу "миротворців". Після терористична організація "ЛНР" заявила, що вважає своєю територією всю Луганську область України. З аналогічною заявою виступили в "ДНР". Бойовики вимагають, щоб Україна відвела війська "добровільно".

У США і Євросоюзі вже засудили дії Росії. Президент США Джо Байден вже ввів у дію санкції проти "ЛДНР".

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд говорила, що Путін, визнавши "ДНР" і "ЛНР", "розірвав на шматки Мінські угоди" щодо Донбасу. Дипломат також підтвердила, що Штати 22 лютого введуть нові санкції проти РФ.

ЄС також готує санкційний пакет, який, зокрема, містить пропозиції щодо покарання причетних до незаконного вирішення визнання "ЛДНР" осіб; введення санкцій щодо банків, що фінансують російських військових та інші операції на сході України. Нові санкції ЄС можуть торкнутися понад 300 депутатів Держдуми.

Федеральний уряд Німеччини у відповідь на визнання "ЛНР" і "ДНР" зупинив процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про введення санкцій щодо п'яти російських банків і персональних санкцій проти трьох російських мільярдерів - з числа "друзів Путіна".

Вас також можуть зацікавити новини: