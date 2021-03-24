У своєму щоденнику школяр розповідав про виготовлення вибухових речовин, показував процес їх виготовлення, ділився планами.

У Сочі затримали учня ліцею, який нібито планував масове вбивство однокласників.

Про це повідомляє РБК у своєму Telegram-каналі, посилаючись на дані силовиків.

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Школяр вів щоденник в соціальній мережі, де розповідав про виготовлення вибухових речовин, показував процес їх виготовлення, ділився планами і публікував картинки з написом «Ненависть».

Про його затримання стало відомо вранці в середу, 24 березня. Силовики нібито виявили та вилучили в його квартирі речовини для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Головні новини України та світу на ранок 24 березня

Бійня в окупованій Керчі

17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину і влаштував вибух у навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

В результаті події загинула 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.

Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "вбивство".

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Автор: Денис Прядко