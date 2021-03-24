У Сочі затримали учня ліцею, який нібито планував масове вбивство однокласників.
Про це повідомляє РБК у своєму Telegram-каналі, посилаючись на дані силовиків.
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Школяр вів щоденник в соціальній мережі, де розповідав про виготовлення вибухових речовин, показував процес їх виготовлення, ділився планами і публікував картинки з написом «Ненависть».
Про його затримання стало відомо вранці в середу, 24 березня. Силовики нібито виявили та вилучили в його квартирі речовини для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.
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Бійня в окупованій Керчі
- 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину і влаштував вибух у навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.
- В результаті події загинула 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.
- Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "вбивство".
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