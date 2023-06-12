Пропагандистка зазначила, що це якраз те, що потрібно на фронті російській армії.

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що окупантам на фронті не вистачає присутності армії КНР.

В ефірі на росТБ вона зазначила, що не відмовилася б від пари-трійки-десятки мільйонів китайських солдатів: "Зараз би прям було те, що треба", - вказала вона.

На зустрічне запитання одного зі спікерів про те, чому солдати повинні гинути за Росію, топ-пропагандистка РФ відповіла, що їх потребує Бєлгородська область.

"Ой, дивлюся на Бєлгородську область, думаю, як же нам не вистачає китайської армії", - вказала Скабєєва.

Скабєєва зганьбилася в соцмережах через квіти

Нагадаємо, що в травні прокремлівська ведуча РФ Ольга Скабєєва обурила росіян публікацією "неправильних квітів".

У своїх соціальних мережах Скабєєва показала іриси жовто-синього кольору, проте швидко видалила публікацію через асоціацію з українським прапором.

На помилку Скабєєвої тоді звернув увагу журналіст та блогер Денис Казанський.

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