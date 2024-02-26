З нею провели "бесіду" через покладання квітів до пам'ятника.

Росіянці, яка після смерті опозиціонера Олексія Навального принесла квіти до пам'ятника жертвам політичних репресій, видали плакат з підписом "Сидіти вдома - це краще, ніж просто сидіти".

Як пише російський правозахисний медіа проект "ОВД-Инфо", 17 лютого мешканка Челябінська поклала квіти до пам'ятника жертвам політичних репресій, а вже через тиждень її викликали у відділення поліції для "бесіди".

Після цього росіянці вручили роздрукований портрет народного комісара внутрішніх справ СРСР Лаврентія Берії з підписом "Сидіти вдома - це краще, ніж просто сидіти".

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Смерть Навального: що відомо

Згідно із заявами російської Федеральної служби виконання покарань, 16 лютого опозиціонеру стало погано після прогулянки на території колонії в Харпі.

Матері Навального не хотіли віддавати тіло сина. Вона казала, що їй поставили ультиматум: або вона погодиться на таємні похорони, або його поховають у колонії. 24 лютого команда Навального повідомила, що його тіло віддали матері.

Протестів після смерті політика не було. Прихильники Навального несли квіти до пам'ятників у різних російських містах, деяких затримували силовики. Крім того, в мережі публікували відео, на яких можна побачити, як ці меморіали розбирають на очах в учасників акцій.

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