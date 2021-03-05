Сталін відповідальний за індустріалізацію та колективізацію, під час якої, за різними оцінками, загинули від 6 до 10,8 мільйона людей.

Мерія Москви, попри карантин через пандемію коронавірусу, дозволила комуністам провести вуличну акцію в центрі російської столиці з нагоди 68-ї річниці смерті Сталіна.

Про це повідомляють Открытые медиа.

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Організатори хотіли зібрати на Красній площі до 1000 громадян, але місцева влада цього зробити не дала. Також комуністам не дали пройтися ходою з транспарантами й іншої зовнішньої агітації.

Як повідомляє Белсат, зранку Красну площу загородили парканом і поліцією. До могили Сталіна пускали за списками. Пізніше відкрили вхід для всіх охочих.

Акцію відвідали, зокрема, головний комуніст Держдуми РФ Геннадій Зюганов, скандальний українофоб Нікіта Джигурда. Журналісти навіть помітили одну жінку з величезним портретом кривавого вождя.

«Лібер*сня робить все, щоб дискредитувати ім’я великої людини. Це залежить від нас з вами – чи будемо ми чинити опір цьому, чи передамо юному поколінню квінтесенцію праць Сталіна, які сьогодні актуальні як ніколи», – заявив Джигурда.

Сталін – вбивця: що відомо

Йосип Сталін (Джугашвілі) отримав владу в СРСР у 1920-х після смерті Леніна. Він відповідальний за індустріалізацію та колективізацію, під час якої, за різними оцінками, загинули від 6 до 10,8 мільйона людей.

Під його керівництвом організували систему ГУЛАГ. Він же влаштував масові політичні репресії та насильницькі переселення народів.

Тільки за 1937-1938 роки – Великий терор – за звинуваченнями в антирадянській діяльності до розстрілу приговорили щонайменше 650 тисяч людей, не включаючи вбитих за іншими статтями.

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Автор: УНІАН