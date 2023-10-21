Крім того, рупор Кремля публічно вибачився за ці висловлювання вже колишнього колеги.

Топ-рупор Кремля Володимир Соловйов звільнив пропагандиста свого каналу Євгена Сатановського, який назвав представницю МЗС РФ Марію Захарову "шм*рою, яка сильно випиває".

Про це Соловйов заявив у відеозверненні, під час якого публічно перепросив Захарову за цю образу. За словами пропагандиста, такі висловлювання були "некоректними".

"Я хочу перепросити МЗС РФ та пані Марію Захарову за абсолютно несправедливі за змістом та абсолютно неприпустимі висловлювання, допущені працівником нашого каналу Євгеном Сатановським", - сказав Соловйов.

Він підкреслив, що ці скандальні заяви його колега зробив під час стріму на каналі ізраїльського журналіста. Соловйов заявив, що це були "образливі висловлювання" щодо російських дипломатів та МЗС в цілому.

"Я не бачу можливості продовжувати професійне спілкування з Євгеном. Я прийняв рішення про звільнення Сатановського з нашого каналу", - підсумував пропагандист.

Що передувало

Пропагандист з каналу Соловйов Live Євген Сатановський назвав офіційну представницю Міністерства закордонних справ РФ Марію Захарову "п'яною шм*рою".

Пропагандист втратив контроль над емоціями, коли коментував антиізраїльські заяви Захарової на підтримку дій ХАМАС.

"Ось, Маша Захарова, яка євреїв не дуже любить, а Ізраїль терпіти не може. Ба більше, вона цього і не приховує... Ще одна шм*ра, яка сильно п'є. Тим не менш, вона спікер нашого МЗС", - заявив Сатановський.

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