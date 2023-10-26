Росіяни заявили про затримання українця.

У Росії підтвердили спробу отруєння випускників Армавірського військового авіаційного училища. У замаху звинувачують 33-річного чоловіка, він родом з окупованого Мелітополя.

Як повідомляться в Telegram-каналі Слідчого комітету Російської Федерації, відкрито кримінальну справу за статтею "Терористичний акт", чоловіка затримали. Вказується, що він живе на території країни з 2015 року.

"У жовтні 2023 року з метою вбивства випускників Армавірського вищого військового авіаційного Червонопрапорного училища льотчиків (АВАКУЛ) організував доставку алкогольних товарів і кондитерського виробу, які містили в собі медичний препарат у великих токсичних дозах, для вживання ними в їжу в ході масового заходу", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Спроба отруєння російських льотчиків: що відомо

Нагадаємо, нещодавно в російських Telegram-каналах повідомили, що на річницю випуску Армавірського військового авіаційного училища передали "подарунок" у вигляді торта і декількох ящиків віскі.

Торт розрізали, але вирішили не їсти, оскільки не змогли з'ясувати, хто міг зробити такий подарунок. Стверджувалося, що силовики затримали кур'єра. Під час допиту він нібито зізнався, що в торт і віскі додали сильнодіючу отруту.

Вас також можуть зацікавити новини: