Очевидці в соцмережах заявляють, що площа загоряння може доходити від 500 до 2 000 квадратних метрів.

У Бердську Новосибірської області (Росія) загорівся великий завод з виготовлення пакувальних матеріалів.

Про це йдеться у повідомленні російського МНС.

На місці події російські рятувальники оголосили третій ранг складності пожежі. Працюють 10 пожежних розрахунків або десять бригад на автоцистернах.

Очевидці в соцмережах заявляють, що площа загоряння може доходити від 500 до 2 000 квадратних метрів.

Зараз вогнеборці локалізовують велике загоряння і захищають сусідні споруди від переходу полум'я.

За попередніми даними, всередині будівлі знаходиться виробництво матеріалів з поліетилену. Коли на місце прибули перші рятувальні підрозділи, вогонь перейшов на всю покрівлю двоповерхової цегляної будівлі.

За оперативною інформацією, самостійно з будівлі евакуювалися шестеро людей. Дані про постраждалих не надходили.

Як повідомляв УНІАН, вранці, 4 травня, в російському Дзержинську під Нижнім Новгородом спалахнув хімзавод "Капролактам".

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