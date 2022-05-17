У Бердську Новосибірської області (Росія) загорівся великий завод з виготовлення пакувальних матеріалів.
Про це йдеться у повідомленні російського МНС.
На місці події російські рятувальники оголосили третій ранг складності пожежі. Працюють 10 пожежних розрахунків або десять бригад на автоцистернах.
Очевидці в соцмережах заявляють, що площа загоряння може доходити від 500 до 2 000 квадратних метрів.
Зараз вогнеборці локалізовують велике загоряння і захищають сусідні споруди від переходу полум'я.
За попередніми даними, всередині будівлі знаходиться виробництво матеріалів з поліетилену. Коли на місце прибули перші рятувальні підрозділи, вогонь перейшов на всю покрівлю двоповерхової цегляної будівлі.
За оперативною інформацією, самостійно з будівлі евакуювалися шестеро людей. Дані про постраждалих не надходили.
Як повідомляв УНІАН, вранці, 4 травня, в російському Дзержинську під Нижнім Новгородом спалахнув хімзавод "Капролактам".