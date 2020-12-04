Росіянина Стаса Решетнікова, під час стріму якого померла дівчина, арештували на два місяці.
Про це повідомляють РИА Новости у Telegram.
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Затримали його напередодні у Підмосков’ї за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень своїй подрузі, через які вона померла.
ЗМІ пишуть, що Решетніков неодноразово знущався з коханки. За гроші глядачів він то лупцював її, то виганяв на балкон мерзнути.
За кілька годин до смерті він вигнав свою дівчину у спідній білизні на мороз, а впустив у будинок тільки після скарг перехожих, що проходили повз і почули крики потерпілої.
Усі наступні години росіянин стрімив ефір з уже померлою коханкою. Коли ж зрозумів, що та не дихає, – викликав медиків. Блогер не став вимикати камеру навіть після приїзду бригади і констатації смерті дівчини.
Як пише російський Интерфакс, експерти виявили у загиблої закриту черепно-мозкову травму, численні крововиливи, субдуральну гематому, «яка утворилась унаслідок не менш як трьох взаємодій по обличчю».
Водночас інформацію про нібито вагітність загиблої російські медики спростували.
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