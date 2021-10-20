Російське "правосуддя" побачило у випусках інтерв'юера пропаганду наркотиків.

У Росії суд оштрафував журналіста Юрія Дудя за інтерв'ю, які він брав в українського блогера Івангая (EeOneGuy) і російського репера Моргенштерна (15 Вересня артиста внесли до "чорного списку" Мінкульту України). Приводом для цього стали провокаційні питання про наркотики.

Як повідомляє "Лента.ру", за пропаганду наркотиків Дудю присудили штраф у розмірі майже 37 тисяч гривень (100 тисяч рублів).

Інтерв'юер часто задає своїм гостям питання про заборонені речовини. Івангай і Моргенштерн відкрито розповідали, що саме вони вживали та чи мають вони залежність. Російське "правосуддя" побачило в цьому пропаганду наркотиків.

Читайте також"Реальний рейтинг Путіна – десь 10%": російський журналіст оцінив шанси Дудя стати президентом РФДудь не з'являвся на засідання суду, його інтереси представляв адвокат. Раніше він просив закрити справу проти нього, бо в його діях не було складу злочину. За словами Дудя, в інтерв'ю з українським блогером і скандальним російським репером не звучала пропаганда наркотиків, а сам він говорив, що вживати заборонені речовини не варто.

Однак суд все-таки вирішив покарати журналіста штрафом. Психолінгвістичні експертизи підтвердили факти пропаганду наркотиків в інтерв'ю, які брав Дудь.

Раніше УНІАН повідомляв, що український блогер Івангай звинуватив Юрія Дудя в тому, що той вирізав з інтерв'ю його слова про окупацію Росією України, а також про звірства НКВС і Голодомор.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко