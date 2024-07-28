Губернатор пише, що ППО збила вже 12 БПЛА.

Увечері в неділю, 28 липня, Курська область опинилася під масованою атакою безпілотних літальних апаратів.

Виконувач обов'язків губернатора регіону Олексій Смирнов написав у своєму Telegram-каналі, що російська протиповітряна оборона збила 12 українських дронів літакового типу в Обоянському і Медвенському районах області.

У мережі публікують безліч відео прольотів безпілотників, а також роликів, на яких можна почути гучні вибухи. Автор одного з них говорить про влучання в підстанцію.

Відео дня

Атаки БПЛА на Росію

Увечері в Курській області заявили, що протягом дня стрілецькою зброєю і засобами радіоелектронної боротьби ліквідували і знешкодили 19 українських дронів.

Раніше повідомлялося, що минулої ночі регіон також опинився під дроновою атакою. Російські Telegram-канали писали, що внаслідок ударів загорілися три резервуари на одній із нафтобаз.

Виконувач обов'язків губернатора Олексій Смирнов підтвердив, що в Курському районі палає нафтобаза. Вогонь усе ще намагаються загасити.

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