Цього тижня ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин заявив про нібито виведення своїх найманців з Бахмута.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) вважає, що ватажок "Вагнера" Євген Пригожин готує в Росії держпереворот.

Бойовик стверджує, що ватажок головорізів "фактично оголосив війну частині військової та військово-політичної номенклатури РФ".

При цьому, вважає Гіркін, Пригожин "не самотній", інакше його "викинули б": "І 80 тисяч осіб йому ніхто не дав би. У нього величезний "дах". Він - член правлячої мафії, одного з її угруповань", - зажурився бойовик.

Не сподобалися Гіркіну і кандидатури Пригожина на вищі військові посади Росії. "Те, що він заявляє, що Суровікін повинен стати начальником Генштабу ЗС РФ, а Мізінцев - міністром оборони... Скажу так: обидва приблизно такої ж якості як чинний міністр оборони і начальник Генштабу", - сказав терорист, додавши, що "це дрібниці", оскільки Пригожин "заявив про спробу перевороту".

"Поки медійно заявлено, поки. Що буде далі - не знаю, бо армія (Пригожина - УНІАН) поспішно виводиться в тилові бази. А тилові бази у нього, між іншим, не поблизу фронту, тилові бази у них розкидані по всій європейській частині РФ... З цього я роблю висновки, що смута почалася", - підсумував Гіркін.

"Вагнер" повертається в Росію - головне

Цього тижня ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин заявив про нібито виведення своїх найманців з Бахмута - на тлі посилення тиску з боку ЗСУ на вказаному напрямку. Щоправда, Пригожин приховує, що рішення про передачу позицій регулярним військам РФ ухвалено на тлі колосальних втрат серед його головорізів, понад те, навпаки, хвалиться, нібито всі плани ПВК виконала.

У Міноборони України справді протягом останніх днів констатують зниження наступальної активності окупантів у районі Бахмута: 26 і 27 травня там не було активних боїв - ні в місті, ні на флангах. Однак ворог активно обстрілював околиці міста та підступи до нього.

Пригожин, проте, не виключає, що "вагнерівці" можуть повернутися в Україну після "доукомплектації".

Разом з тим, Сили оборони можуть почати нову фазу операцій і ускладнять заплановану передачу позицій "Вагнера", вважає Інститут вивчення війни.

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