Наступний рік ознаменується великою військовою поразкою РФ перед Україною, вважає Гіркін.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), засуджений Гаазьким судом у справі про збитий боїнг МН17, вважає 2023-й фатальним роком для своєї країни.

Невтішними висновками Гіркін поділився перед своєю аудиторією у відеоблозі. На його думку, наступний рік ознаменується великою військовою поразкою РФ перед Україною.

"І Кубань буде окупована, і Сочі будуть окуповані, і Крим... і не тільки. Все, що буде смачно, шановним західним і не тільки партнерам, все буде окуповано", - вважає Гіркін.

Розкол в силовому блоці Росії

Невдачі російської армії в Україні не тільки б'ють по репутації Володимира Путіна, але і розколюють його силовий блок.

Напередодні західні аналітики відзначили, що критика Гіркіна, яка останнім часом почастішала, показує справжні проблеми взаємин між різними групами впливу РФ. Гіркін днями висміяв "стратегічне планування" окупантів, засумнівавшись в ефективності фортифікаційних споруд ЗС РФ в Україні.

У жовтні стало відомо, що Гіркін, який воював проти української армії у 2014 році, повернувся на передову. Щоправда, після кількох місяців мовчання терорист заявив, що офіційно його оформили до лав окупантів лише на день.

Вас також можуть зацікавити новини: