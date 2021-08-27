У російському місті Ярославль трирічну дівчинку на смерть затиснуло дверима автобуса.
Про це повідомляє видання YarNews.
Моторошний інцидент стався в четвер, 26 серпня, о 15:27 на зупинці Вулиця Олени Колесової.
Водій автобуса №11 не помітив, що дівчинка не встигла зайти в салон і закрив двері, внаслідок чого дитину затиснуло. Коли дівчинку спробували висмикнути, вона впала прямо під колеса.
Дитину терміново госпіталізували з черепно-мозковою травмою та іншими ушкодженнями. Врятувати дівчинку під час операції не зуміли, і вона померла в лікарні.
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У мерії Ярославля повідомили, що автобус №11 "Ярославль Головний - 15 МКР" належить АТ "ПАТП-1 міста Ярославля".
Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.