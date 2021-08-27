Трирічну дитину на смерть затиснуло дверима автобуса в Росії

Водій не помітив, що дівчинка не встигла зайти в автобус і закрив двері, внаслідок чого дитину затиснуло.

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