Медики не змогли врятувати дівчинку / okaygorod.com

У російському місті Ярославль трирічну дівчинку на смерть затиснуло дверима автобуса.

Про це повідомляє видання YarNews.

Моторошний інцидент стався в четвер, 26 серпня, о 15:27 на зупинці Вулиця Олени Колесової.

Водій автобуса №11 не помітив, що дівчинка не встигла зайти в салон і закрив двері, внаслідок  чого дитину затиснуло. Коли дівчинку спробували висмикнути, вона впала прямо під колеса.

Дитину терміново госпіталізували з черепно-мозковою травмою та іншими ушкодженнями. Врятувати дівчинку під час операції не зуміли, і вона померла в лікарні.

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У мерії Ярославля повідомили, що автобус №11 "Ярославль Головний - 15 МКР" належить АТ "ПАТП-1 міста Ярославля".

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

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Автор: Денис Прядко