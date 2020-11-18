Мати зізналася у вбивстві двох своїх дітей / фото depo.ua
У Москві жінка задушила двох своїх маленьких дітей, після чого вирушила пити алкоголь.
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Про це повідомляє прес-службі ГСУ СКР по Москві.
За версією слідства, в одній з квартир виявили тіла двох дітей 2015 і 2017 років народження з ознаками асфіксії.
В ході допиту мати дітей визнала свою провину, а також повідомила, що раптово прийняла рішення про вбивство своїх дітей, після чого вжила спиртні напої.
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