Жінка сказала, що прийняла рішення про вбивство своїх дітей раптово.

У Москві жінка задушила двох своїх маленьких дітей, після чого вирушила пити алкоголь.

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Про це повідомляє прес-службі ГСУ СКР по Москві.

За версією слідства, в одній з квартир виявили тіла двох дітей 2015 і 2017 років народження з ознаками асфіксії.

В ході допиту мати дітей визнала свою провину, а також повідомила, що раптово прийняла рішення про вбивство своїх дітей, після чого вжила спиртні напої.

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Автор: Катерина Лиманська