У будинку під час скоєння вбивства були двоє маленьких дітей.

У Нижегородській області РФ окупант під час відпустки зарізав дружину. Причиною нібито стали гроші.

Як повідомляє Telegram-канал "Осторожно, новости", старший сержант армії РФ Олександр повернувся до рідного Заволжя минулого тижня. 44-річний окупант нібито воював в Україні.

Відпустку чоловік з дружиною та її братом вирішили "обмити" за столом. Компанія випивала в будинку окупанта, де також перебували двоє синів подружжя - хлопчики 7 та 8 років.

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Якоїсь миті окупант заснув, але уві сні відчув, як дружина тягнеться до його кишені, де лежать гроші - він прийшов до тями, почалася сварка.

Окупант стверджує, що дружина вдарила його долонею, він у відповідь схопив ножа і вдарив її в груди. Жінка померла на місці до приїзду медиків. Після цього загарбник сам зателефонував до поліції і зізнався у події, наразі його затримано.

"Наразі йде збір на похорон його дружини - його організують у місцевій школі та дитячому садку. За словами місцевих, діти залишилися без батьків - ніхто з родичів не погодився взяти їх під опіку", - пише канал.

Злочини окупантів в Росії

Російські окупанти не тільки скоюють звірства в Україні, але й у Росії. Нещодавно 23-річний контрактник з Самари, повернувшись додому у відпустку, зґвалтував школярку. За версією слідства, військовослужбовець запросив до себе додому ученицю восьмого класу і зґвалтував її.

А в Кіровській області зек-рецидивіст, який встиг повоювати в складі "групи Вагнера", повернувшись додому, взявся за старе. Спочатку він просто тероризував жителів селища, а після ледь не зарізав жінку, яка здавала йому житло.

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