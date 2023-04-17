Життя в Росії все більше нагадує низькобюджетний фільм жахів.

В Росії мобілізований напав з ножем на товаришів по службі після того, як його змусили зібрати останки солжата, що потрапив під потяг. Про це пише телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Інцидент стався ще 20 жовтня минулого року, але його подробиці стали відомі тільки зараз, коли з'явився вирок суду. Все почалося з того, що на залізничній станції Чик Коченевського району Новосибірської області п'яний "мобік" з Туви потрапив під поїзд.

Після оформлення пригоди іншого мобілізованого змусили допомагати поліцейським у зборі останків загиблого. Потім, повертаючись з місця події, солдат зустрів трьох товаришів по службі біля пішохідного мосту через залізничні колії.

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Солдат, який щойно збирав в мішок частини тіла п'яного тувинця, побачив в руках одного з трійці пакет. Вирішивши, що там теж спиртне, він зажадав прибрати алкоголь. Ті у відповідь почали сміятися, зав'язалася бійка, під час якої солдат вдарив ножем в спину одного з трійці, заподіявши йому тяжку шкоду здоров'ю.

Як з'ясувалося, в пакеті було не спиртне, а будівельна піна – щоб закрити щілини у вагоні, в якому жили мобілізовані, чекаючи відправки на фронт.

У нападника, який виявився ветераном бойових дій у минулому, діагностували психічний розлад. Але це не завадило суду засудити його до трьох років колонії.

Інциденти з окупантами в Росії

У Росії 23-річний контрактник з Самари, повернувшись додому у відпустку, зґвалтував школярку. За версією слідства, військовослужбовець запросив до себе додому ученицю восьмого класу і зґвалтував її.

А в Кіровській області зек-рецидивіст, який встиг повоювати в складі "групи Вагнера", повернувшись додому, взявся за старе. Спочатку він просто тероризував жителів селища, а після ледь не зарізав жінку, яка здавала йому житло.

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