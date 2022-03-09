Компанія зупинить виробництво на своєму заводі у Волгограді.

Британська Imperial Brands PLC, що є четвертою за величиною тютюновою компанією світу, через російське військове вторгнення в Україну призупинила всі операції в Росії.

Про це рішення компанія оголосила 9 березня 2022 року, повідомляє Market Watch.

Серед іншого, компанія припинить продажі своєї продукції в Росії (марки West, Parker & Simpson, "Прима", Davidoff Cigarettes), згорне маркетингову діяльність і зупинить виробництво на своєму заводі в місті Волгоград.

Imperial Brands заявила, що вже призупинила свою діяльність в Україні для безпеки своїх 600 співробітників в країні, додавши, що Росія і Україна представляють 2% її загальної чистої виручки і 0,5% скоригованого операційного прибутку за рік, що закінчився 30 вересня 2021 року.

Примітно, що після оголошення рішення згорнути діяльність в Росії, акції Imperial Brands виросли на 3,3%.

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