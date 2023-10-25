Від отриманих травм він не вижив.

У тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) "розплата" прийшла до ще одного окупанта: його на смерть підірвали в особистому авто.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza 25 жовтня. За даними росЗМІ, його ліквідували близько 21:00 біля будинку на вулиці Мічуріна. Подія трапилася 23 жовтня.

Невідомі підклали бомбу під водійське сидіння машини, на якій їздив військовий РФ.

Відео дня

"За попередніми даними, бомба була закладена під водійське сидіння "копійки", на якій їздив військовий. Від отриманих травм водій помер на місці", - йдеться в повідомленні.

Місцеві правоохоронні органи порушили кримінальну справу за статтями про теракт та зберігання вибухонебезпечних речовин, пише Baza.

У Бердянську на повітря "пустили" авто гауляйтера

На початку 2023 року в Бердянську стався аналогічний інцидент: хтось підклав бомбу в машину місцевого гауляйтера. 13 січня біля бердянського аеродрому прогриміла серія потужних вибухів. Тоді окупанти заявили про спробу замаху на самопроголошеного "главу" міста. Повідомлялося, що після вибуху йому вдалося вижити.

Вас також можуть зацікавити новини: