Діти почали хреститися перед фотографіями окупантів.

У Бурятії у дитячому садку "Кульбаба" відкрили "зал бойової слави" з фотографіями російських окупантів.

Газета "Прибайкалець" повідомляє, що колектив дитячого садка в селі Зирянськ "урочисто відкрив куточок пам'яті воїнам-землякам, загиблим в ході проведення СВО". На знімках окупанти Антон Колмаков і Владислав Вишняков, загиблі на війні в Україні. Судячи з повідомлень в російських ЗМІ, вони загинули на фронті цієї зими.

На відео можна побачити, як маленькі діти марширують з російськими прапорами під пісню Олега Газманова, а потім покладають квіти. В кінці вихованці дитячого садка перехрестилися.

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Пропаганда в РФ - останні новини

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни проти України в російських школах активно запроваджують ініціативу з "партами героїв". На таких партах розмішають інформацію про ліквідованих в Україні військовослужбовців.

В Іркутську дітям стало погано під час лінійки з нагоди відкриття таких парт. Вчителі розповіли журналістам, що для школярів сідати за них все одно що "прийти на могилку".

У Казанському дитячому садку дошкільнят змусили брати участь у заході на підтримку війни проти України. Діти брали участь у номерах із символом російського вторгнення "Z".

Раніше в Санкт-Петербурзі школярів з дитячим церебральним паралічем змусили робити окопні свічки для фронту.

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