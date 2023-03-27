Вчителі кажуть, що для школярів це все одно що "прийти на могилку".

У російській гімназії двоє дітей втратили свідомість під час відкриття "парт героїв".

Інцидент стався в іркутській гімназії № 44. Видання "Люди Байкалу" пише, що на лінійці були присутні члени Росгвардії і родичі загиблих російських військовослужбовців. Вчителі розповіли, що двоє дітей були вражені плачучими родичами і знепритомніли.

Крім того, деякі школярі відмовляються сідати за ці парти, оскільки для них це як "прийти на могилку або поминки".

Відео дня

У школі працюють чотири кадетських класу Росгвардіі, їх куратор заявив, що ніхто в непритомність не падав, а для дітей "честь сидіти за такими партами".

На сайті гімназії йдеться, що на "партах герів" розмістили фотографії та історії загиблого на війні в Україні військового і службовців Росгвардії.

Пропаганда в російських школах

Як відомо, в російських школах після початку повномасштабної війни в Україні ввели "Розмови про важливе", де дітям розповідають свою версію того, що відбувається в Україні.

Крім того, в деяких дитячих садках і школах проводять "патріотичні заходи", в ході яких підтримують російських окупантів і пишуть листи солдатам на фронт.

У російському Магнітогорську дітям влаштували змагання по запливах в камуфляжі і з автоматами, а в Санкт-Петербурзі змусили учнів з дитячим церебральним паралічем робити окопні свічки.

Нагадаємо, як в Російській Федерації звинуватили в "дискредитації" армії депутата, яка закликала витрачати гроші на школи, а не на війну.

Вас також можуть зацікавити новини: