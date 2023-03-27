У російській гімназії двоє дітей втратили свідомість під час відкриття "парт героїв".
Інцидент стався в іркутській гімназії № 44. Видання "Люди Байкалу" пише, що на лінійці були присутні члени Росгвардії і родичі загиблих російських військовослужбовців. Вчителі розповіли, що двоє дітей були вражені плачучими родичами і знепритомніли.
Крім того, деякі школярі відмовляються сідати за ці парти, оскільки для них це як "прийти на могилку або поминки".
У школі працюють чотири кадетських класу Росгвардіі, їх куратор заявив, що ніхто в непритомність не падав, а для дітей "честь сидіти за такими партами".
На сайті гімназії йдеться, що на "партах герів" розмістили фотографії та історії загиблого на війні в Україні військового і службовців Росгвардії.
Пропаганда в російських школах
Як відомо, в російських школах після початку повномасштабної війни в Україні ввели "Розмови про важливе", де дітям розповідають свою версію того, що відбувається в Україні.
Крім того, в деяких дитячих садках і школах проводять "патріотичні заходи", в ході яких підтримують російських окупантів і пишуть листи солдатам на фронт.
У російському Магнітогорську дітям влаштували змагання по запливах в камуфляжі і з автоматами, а в Санкт-Петербурзі змусили учнів з дитячим церебральним паралічем робити окопні свічки.
Нагадаємо, як в Російській Федерації звинуватили в "дискредитації" армії депутата, яка закликала витрачати гроші на школи, а не на війну.