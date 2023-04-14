Цього разу не обійшлося без матюків і образ.

Глава ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин гостро висловився про російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Він заявив про те, що стати одним із "вагнерівців" у воєнного злочинця шансів немає.

"Шансів потрапити у ПВК "Вагнер" (у Гіркіна – прим. УНІАН) – нуль. Перераховую. Я пропонував Гіркіну-Стрєлкову іти в ПВК "Вагнер", але він відмовився. Проявив себе, як закінчений боягуз. Боягузів ми не беремо. Друге – ми не беремо ув’язнених із зон тепер. Третє – ми не беремо ображених. Тому є три пункти, по яких Гіркіна-Стрєлкова ми не візьмемо", - сказав Пригожин.

Окрім цього Пригожин і висловив свої думки щодо Гіркіна. Слів він не підбирав.

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"Тепер моя особиста думка: закінчений виродок, базікало, марна істота", - додав глава ПВК "Вагнер".

Ігор Гіркін і його конфлікти: що відомо

Гіркін заявив, що "дещо знає" про планований контрнаступ України. Він вважає, що атаки української армії можуть бути дуже вдалими.

Пригожин не перший, хто ображає Гіркіна. Російський пропагандист Володимир Соловйов з піною в роті накинувся на воєнного злочинця, назвавши його нікчемою.

На Ігоря Гіркіна написали заяву до правоохоронних органів Росії, зажадавши перевірити його на предмет дискредитації ЗС РФ. Цією справою буде займатися поліція Санкт-Петербурга.

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