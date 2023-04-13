Терорист заявив, що у нього немає "виходів" для зв'язку з Генштабом України, але, він дещо знає.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) з сумним обличчям розповів про можливий контрнаступ Збройних сил України й оголосив, що він буде "вдалим".

Своєю думкою злочинець поділився в ефірі "Студії Аврора": "На жаль, є чимала ймовірність, і зі мною погоджуються чимало тих, хто зараз знаходиться на фронті, що цей наступ може бути вдалим", - вказав він.

При цьому терорист заявив, що у нього немає "виходів" для зв'язку з Генштабом України, але, він вважає, що контрнаступ ЗСУ точно відбудеться, і "відбудеться досить скоро".

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На думку Гіркіна, наша армія почне діяти, коли в Україні "трохи підсохне земля".

"Приблизно в середині травня, коли не буде тривалого періоду дощів й гарантовано буде гарна погода на тривалий час", - навангував Гіркін.

США дали свій прогноз з приводу контрнаступу ЗСУ

Як відомо, тему можливого контрнаступу армії України під час якого, очікується, що наші захисники зможуть відвоювати території тимчасового окупованого Криму - часто обговорюють як українські експерти, так і міжнародні ЗМІ.

Нещодавно видання NYT опублікувало секретні матеріали про війну в Україні, які перебували в розпорядженні Пентагону. У них згадувалося, що в рамках контрнаступу ЗСУ, ймовірно, зможуть досягти лише "скромної територіальної вигоди".

При цьому джерело в Міноборони України заявило, що це дуже поверхнева й помилкова оцінка можливостей ВСУ.

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