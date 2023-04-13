Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) з сумним обличчям розповів про можливий контрнаступ Збройних сил України й оголосив, що він буде "вдалим".
Своєю думкою злочинець поділився в ефірі "Студії Аврора": "На жаль, є чимала ймовірність, і зі мною погоджуються чимало тих, хто зараз знаходиться на фронті, що цей наступ може бути вдалим", - вказав він.
При цьому терорист заявив, що у нього немає "виходів" для зв'язку з Генштабом України, але, він вважає, що контрнаступ ЗСУ точно відбудеться, і "відбудеться досить скоро".
На думку Гіркіна, наша армія почне діяти, коли в Україні "трохи підсохне земля".
"Приблизно в середині травня, коли не буде тривалого періоду дощів й гарантовано буде гарна погода на тривалий час", - навангував Гіркін.
США дали свій прогноз з приводу контрнаступу ЗСУ
Як відомо, тему можливого контрнаступу армії України під час якого, очікується, що наші захисники зможуть відвоювати території тимчасового окупованого Криму - часто обговорюють як українські експерти, так і міжнародні ЗМІ.
Нещодавно видання NYT опублікувало секретні матеріали про війну в Україні, які перебували в розпорядженні Пентагону. У них згадувалося, що в рамках контрнаступу ЗСУ, ймовірно, зможуть досягти лише "скромної територіальної вигоди".
При цьому джерело в Міноборони України заявило, що це дуже поверхнева й помилкова оцінка можливостей ВСУ.