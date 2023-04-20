У Москві сказали, що не мають оцінок перспектив вступу України до Альянсу.

У Москві заявили, що однією з цілей війни проти України залишається недопущення її вступу до Північноатлантичного альянсу.

Слова прес-секретаря російського президента Путін цитує пропагандистське видання ТАСС. "Недопущення вступу України в НАТО як і раніше залишається однією з цілей "спецоперації", - заявив він журналістам.

Крім того, рупор Кремля сказав, що у них немає оцінок перспектив вступу України до НАТО у зв'язку з візитом генсека Альянсу Єнса Столтенберга до Києва.

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Візит генсека НАТО до Києва

Нагадаємо, сьогодні вранці в мережі з'явилася інформація про те, що генеральний секретар НАТО перебуває з візитом у столиці. Він віддав шану полеглим захисникам України біля меморіалу на Михайлівській площі.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Столтенберг здійснив перший за час повномасштабної війни візит в Україну.

В ході зустрічі вони обговорили засідання "Рамштайн", надання Україні необхідного озброєння, саміт НАТО і гарантії безпеки для країни.

На спільній прес-конференції Єнс Столтенберг заявили, що всі союзники країн-членів НАТО поділяють думку про те, що майбутнє України - в євроатлантичній родині.

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