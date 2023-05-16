Росіянка спробувала зіпсувати враження від виконання вірменської пісні та розбавити вечір "Росією", але, зіткнувшись з відмовою, вчинила скандал.

У тимчасово окупованому Криму в одному із закладів Євпаторії росіянці жорстко "закрили" рот та відмовили у виконанні гімну Росії. Раніше в Пермі справу завели проти двох власників кафе за "тост" на честь України.

Подробиці пише "ЧП/КРИМ". Повідомляється, що дружина окупанта спробувала зіпсувати враження від виконання вірменської пісні і розбавити вечір "Росією". Після відмови з боку власників, жінка почала голосно кричати, та погрожувати заявою у поліцію під гаслом зради "Батьківщини".

"Ми з компанією, сидячи за столом, почули, як хлопець співав вірменську пісню, вирішили заспівати гімн Росії, на що нам категорично відмовили", - вказала вона.

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У мережу також потрапив відповідний ролик, в якому росіянка плаксивим голосом заявила, що її чоловік брав участь у двох війнах в Сирії, а також в "СВО".

"Я його чекала вагітна сім місяців, чому я у вашому закладі не можу заспівати гімн Росії? Дайте відповідь мені на питання, на якій підставі ви тут взагалі працюєте, що ваші працівники відповідають мені "НІ", - істерично кричить вона в кадрі.

У Криму хлопець підтримав ЗСУ та жорстко поплатився

Нагадаємо, що в Ялті (тимчасово окупований Крим) спалахнув скандал через проукраїнськи налаштованого хлопця, який в центрі міста під час опитування, чи боїться наступу ЗСУ, відповів, що підтримує Україну.

Вже через кілька днів молодий чоловік зіткнувся з тиском: він опублікував ролик з вибаченнями перед Росією та її лідером Путіним. Ймовірно, його знайшли і змусили це зробити.

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