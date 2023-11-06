Серед поранених - менеджер ресторану, якому куля влучила в ногу.

У Москві відкрив чемпіон Європи з боксу Микита Іванов почав стрілянину біля ресторану після прохання "пригостити сигареткою", в результаті чого постраждали чотири людини.

Один з відвідувачів ресторану вийшов разом з друзями покурити, де до них і підійшов 37-річний Микита Іванов. Колишній спортсмен попросив сигарету, але поводився нахабно - сперся на відвідувача. Виник конфлікт, який швидко переріс у бійку, а потім і в стрілянину - Іванова намагалися скрутити, але він встиг дістати пістолет і зробити пару пострілів.

В результаті чотири людини постраждали при стрілянині і бійці в "Паулайнері" на Шлюзовій набережній в Москві. Серед поранених - менеджер ресторану, якому куля влучила в ногу.

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Раніше Іванов вже потрапляв у поле зору поліції. Два роки тому він жорстоко побив свого товариша по команді - Бассіра Мірсіябова.

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