Довірливий окупант переказав жінкам 510 тисяч рублів, а тепер вимагає ці гроші назад.

У Москві доглядальниці обікрали пораненого "вагнерівця". Окупанта обдурили на півмільйона рублів.

Як повідомляє "База", "вагнерівець" Андрій вирушив на фронт у 2022 році. За кілька місяців його поранили, а після лікування відправили додому. Чоловікові потрібен був догляд.

Окупант шукав доглядальницю і познайомився з Аїдою, яка запропонувала свою допомогу. У жінки ось-ось мала з'явитися дитина, тому вона попросила у Андрія 80 тисяч вперед і поїхала народжувати. Після пологів їй було погано, замість себе вона послала до окупанта дівчину на ім'я Балнур. Нова доглядальниця одразу попросила доплатити їй 70 тисяч - Андрій погодився. Пізніше він оплатив переліт Аїді, щоб дівчата доглядали його вдвох.

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"Робота Балнур та Аїди Андрія не влаштовувала - він навіть хотів їх звільнити, але після серйозної розмови та останнього попередження все ж таки залишив. Дівчата постійно користувалися його банківською картою: купували речі і чоловікові, і собі. А ще часто позичали", - пише канал.

Наприкінці листопада "вагнерівець" побачив, що Аїда мовчки переказала собі з його карти 70 тисяч - це стало останньою краплею. Розлютившись через нахабство, він вирішив звернутися до поліції. Загалом окупант перевів доглядальницям 510 тисяч рублів - за роботу, на продукти та в борг. Тепер він вимагає усі гроші назад.

"Вагнер" повертається на фронт

У листопаді The New York Times повідомив, що Росія знову стала вербувати "ветеранів" ПВК "Вагнер" на війну в Україну після смерті їхнього ватажка Євгена Пригожина. За даними видання, за рахунок бойовиків Кремль сподівається уникнути чергової мобілізації в Росії і поповнити втрати живої сили в Україні найманцями.

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