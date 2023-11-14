"Вагнерівець" відправився воювати за інтереси Путіна з в'язниці - в результаті у нього немає ні ока, ні пенсії.

Боєць ПВК "Вагнер" з Краснодарського краю звинуватив лідера Росії Володимира Путіна в тому, що він залишив покалічених у боях з Україною "вагнерівців" напризволяще: у них немає ні роботи, ні пенсії.

У своєму відеозверненні до Путіна окупант уточнив, що пішов воювати за інтереси диктатора з в'язниці. За підсумком на фронті він втратив одне око, ще одне довелося оперувати, а Росія, як країна, нічого йому не дала. Відповідний ролик поширюється мережею.

"З в'язниці пішов за вас воювати, за вашу країну, яка мені нічого не надала і нічого не надає. У мене важке поранення. У мене немає одного ока, друге проопероване. Мені не видають пенсію і не беруть нікуди на роботу. Ви, будьте ласкаві, поставтеся до людей, до мужиків, до справжніх воїнів ПВК "Вагнер" так, як ми поставилися до вас!", - заявив окупант.

За його словами, "вагнерівці" пішли віддавати життя за Путіна, а він не може навести лад у країні.

"Розберися з цими проблемами! З медичними, міліцією, з усіма взагалі... Ми захистили свою країну, спокутали провину. Хоч ми і зеки, але ми не зеки! Ми найсправедливіший народ. Ми будь-кому доведемо, навіть тобі, плішивий, доведемо, що ми - респект і уважуха, "Вагнер" - сила", - налякав бойовик Путіна.

Росія знову кличе "Вагнер" на фронт в Україну

У листопаді The New York Times повідомив, що Росія знову стала вербувати "ветеранів" ПВК "Вагнер" на війну в Україну після смерті їхнього ватажка Євгена Пригожина. За даними видання, за рахунок бойовиків Кремль сподівається уникнути чергової мобілізації в Росії і поповнити втрати живої сили в Україні найманцями.

Вас також можуть зацікавити новини: