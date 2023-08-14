На місце інциденту примчали спецслужби та вибухотехніки.

Москвичів налякала "міна", знайдена біля офісу "Аерофлоту" на Фрунзенській набережній.

Як повідомляє Телеграм-канал "База" дивна знахідка, схожа на протипіхотну міну, яку використовує російська армія, знайшли на газоні біля офісу компанії. На предметі нібито був надпис "USA" (США).

На місце інциденту виїхали екстрені служби. У мережі навіть показали фото нібито "міни". Втім, як з'ясувалося згодом, "міною" виявилася конструкція системи поливу газону.

Відео дня

Росіянам тривожно

У Росію повернулося "серпневе прокляття". Цього року росіяни зустрічають останній місяць літа у тривозі під звуки вибухів та природних катаклізмів.

Вранці росіяни заявили, що безпілотник атакував Бєлгородську область. Його нібито збили. Кілька хвилин тому окупанти заявили, що збили ще два безпілотники.

Вчора ж у Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив площу у 2 тисяч квадратів.

Вас також можуть зацікавити новини: