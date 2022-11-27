Українські воїни ліквідували старшого лейтенанта армії РФ Олександра Коцура. Його чоловік розповів "надзвичайну" історію його "безстрашності" та заявив, що у них залишився син.
Як повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе, про загибель Коцура повідомив його чоловік Павло Телух.
"А на Росії все заперечують, що гейських одностатевих шлюбів у них немає. Якийсь Павло Телух пише: "Прошу молитися за упокій мого чоловіка, воїна Олександра. Сьогодні 40 днів, як його немає з нами...", - пише експерт. Чоловік заявив, що ліквідований окупант був "безстрашним офіцером" і загинув, нібито "рятуючи українських полонених від удару українських РСЗВ". Під фінал з'ясуються, що в Олександра та Павла залишився маленький син.
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Вранці 27 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що наші воїни на Донбасі відбили ворожі атаки біля п’яти населених пунктів. В Донецькій області загарбники атакували наших захисників біля Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного й Мар’їнки, а в Луганській - у районі Стельмахівки.
У Генштабі додали, що супротивник намагався посилити свої формування на Авдіївському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.
Варто зазначити, що українські військовослужбовці станом на 27 листопада ліквідували 87 310 осіб.