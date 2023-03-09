Там заявили, що в минулому "український" агент був сутенером, хуліганом та злодієм.

Російська Федерація розпочала новий раунд звинувачень проти української спецслужби СБУ: цього разу Києву "шиють" спробу замаху на главу Придністров'я Вадима Красносельського.

Про випадок у четвер, 9 березня, повідомило міністерство держбезпеки Придністров'я. Там зазначили, що СБУ готувала замах на деяких посадових осіб Придністров'я: "підозрювані затримані", - констатували там.

При цьому російські канали в соціальних мережах повідомляють, що йдеться про замах на главу Республіки Вадима Красносельського. Про це пише Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

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Повідомляється, що теракт "українські" агенти планували в центрі Тирасполя: "злочинці розраховували на велику кількість жертв та усунення перших осіб Республіки", - заявив прокурор.

Також глава МЗС Придністров'я зазначив, що засоби для здійснення теракту в Тирасполі були виготовлені в Україні. Він пригрозив Києву, що вже сьогодні влада Придністров'я звернеться до України за відповідним коментарем.

Пізніше відео з "українським" агентом опублікував "Перший Придністровський" телеканал. Там уточнили, що теракт планував уродженець Росії В'ячеслав Кіснічан 1979 року народження. У 12 років він переїхав жити в Україну (в Одесу), після чого вступив до лав СБУ, стверджує пропагандистський канал.

"У лютому минулого року пішов у тероборону, потім напросився в СБУ. Там його навчили мінувати та підривати. Від української спецслужби отримав завдання в Придністров'ї: стежити, а потім усунути керівництво республіки", - йдеться в повідомленні.

Там уточнили, що на території Придністров'я Кіснічан діяв під прізвищем Саражинський, потім він змінив його на дівоче прізвище матері.

Також його звинуватили в сутенерстві, крадійстві та хуліганстві, якими він нібито займався в минулому.

Оновлено 12.43 Тим часом у Бюро реінтеграції Молдови заявили, що фіксували "підготовку до теракту" на території Придністров'я, пише NewsMaker.

"Компетентні національні органи розслідують ситуацію. Закликаємо отримувати інформацію з офіційних та правдивих джерел", - заявили у відомстві.

ФСБ звинувачує Україну в замовних "вбивствах"

Нагадаємо, що останнім часом Російська Федерація посилила свою інформаційну пропаганду проти України, регулярно звітуючи про запобігання замовних вбивств з боку СБУ.

На цьому тижні ФСБ заявила, що врятувала життя російському мільярдерові Костянтину Малофєєву, який є одним з головних спонсорів філософії "русского міра" у РФ.

Ворожа спецслужба звинуватила в спробі вбивства СБУ й провела паралель зі смертю дочки російського пропагандиста Дар'ї Дугіної: там заявили про Саморобний вибухом пристрій, який був прикріплений до автомобіля Малофєєва.

Нещодавно цю риторику також підтримав лідер Білорусі Олександр Лукашенко. Він розповів про підривну діяльність агентів СБУ і пригадав випадок з атакою на аеродром в Мачулищах.

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