Рішення про "секвестр" губернатори прийняли на тлі різкого погіршення ситуації з доходами.

Зіткнувшись з обвальним падінням податкових соборів на тлі санкцій і війни з Україною, російські губернатори "пустили під ніж" фінансування поліклінік та лікарень.

Як пише The Moscow Times, видатки на охорону здоров'я в регіонах за підсумками 2022 року скоротилися на 3,9%, зазначають експерти Інституту Гайдара. Сукупні витрати регіональних влад збільшилися на 16,2%, медицина стала єдиною соціальною статтею, за якою фінансування було урізано не тільки в реальному вираженні (з урахуванням інфляції), а й номінально.

Рішення про "секвестр" губернатори прийняли на тлі різкого погіршення ситуації з доходами. За підсумками року у кожного третього регіону впали податкові збори, а в п'яти - це зниження набуло обвального характеру. Так, Тюменська область в четвертому кварталі недорахувалася кожного другого рубля податків: збори впали на 48,9%. Доходи Красноярського краю впали на 39%, Мурманської області - на 33%, Кемеровської області - на 30%.

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